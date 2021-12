James Norton: «Il desiderio di diventare padre» (Di domenica 12 dicembre 2021) All'attore britannico è venuto nei panni del suo ultimo toccante ruolo, in Nowhere Special - Una storia d’amore ora in sala (regia di Uberto Pasolini), che l'ha aiutato anche a vedere la vita da un'altra prospettiva: «Dopo le riprese sono tornato dalla mia famiglia e mi sono ricordato di abbracciarli molto più spesso di quanto non facessi prima» Leggi su vanityfair (Di domenica 12 dicembre 2021) All'attore britannico è venuto nei panni del suo ultimo toccante ruolo, in Nowhere Special - Una storia d’amore ora in sala (regia di Uberto Pasolini), che l'ha aiutato anche a vedere la vita da un'altra prospettiva: «Dopo le riprese sono tornato dalla mia famiglia e mi sono ricordato di abbracciarli molto più spesso di quanto non facessi prima»

Nowhere special, Uberto Pasolini: "La famiglia perfetta non esiste" È la storia di un padre, John (James Norton), un lavavetri malato di cancro che trascorrerà i giorni che gli rimangono a cercare la famiglia perfetta a cui dare in adozione il piccolo Michael (Daniel ...

James Norton: «Il desiderio di diventare padre» Vanity Fair Italia Nowhere special, Uberto Pasolini: “La famiglia perfetta non esiste” L'intervista con Uberto Pasolini, il regista di Nowhere Special, che dopo Still Life torna al cinema con un racconto di estrema grazia, un viaggio nelle emozioni attraverso l'amore di un padre per il ...

Nowhere Special, Uberto Pasolini firma un film prezioso, di commozione autentica Un padre single malato terminale cerca una famiglia che adotti il suo bimbo di quattro anni. Film ispirato a una storia vera, evita il ricatto emotivo attraverso uno stile pudico e trattenuto ...

