Insigne preso di mira dal web, rabbia sul capitano azzurro (Di domenica 12 dicembre 2021) Lorenzo Insigne viene preso di mira dal web dopo Napoli-Empoli, la prestazione del capitano viene definita insufficiente. Il rientro di Insigne con l’Empoli non è stato dei migliori, il capitano non ha giocato una grandissima partita, ma ha dato il solito contributo in termini di sacrificio per la squadra. I tifosi, soprattutto quelli del web, si aspettavano qualcosa in più dal capitano. Alla fine di Napoli-Empoli, Insigne è stato aspramente criticato attraverso i social network, tanto che l’hashtag Insigne è diventato in poco tempo uno dei top trend. Napoli-Empoli: delusione Insigne C’è chi definisce Insigne “impresentabile”. C’è qualcun altro che prende di mira il tiro a giro di ... Leggi su napolipiu (Di domenica 12 dicembre 2021) Lorenzovienedidal web dopo Napoli-Empoli, la prestazione delviene definita insufficiente. Il rientro dicon l’Empoli non è stato dei migliori, ilnon ha giocato una grandissima partita, ma ha dato il solito contributo in termini di sacrificio per la squadra. I tifosi, soprattutto quelli del web, si aspettavano qualcosa in più dal. Alla fine di Napoli-Empoli,è stato aspramente criticato attraverso i social network, tanto che l’hashtagè diventato in poco tempo uno dei top trend. Napoli-Empoli: delusioneC’è chi definisce“impresentabile”. C’è qualcun altro che prende diil tiro a giro di ...

napolipiucom : Insigne preso di mira dal web, rabbia sul capitano azzurro #Insigne #napoli #NapoliEmpoli #ForzaNapoliSempre… - EduardoAmmendo2 : Partita orribile Abbiamo preso un gol che nemmeno nei film di Fantozzi si sono mai visti. Insigne inutile. Molti fa… - c_enzo_ : Se vogliamo parlare di calciatori… il vostro Idolo #Mertens che è in vacanza a Napoli si è guardato il primo tempo… - takeusomewhere : Insigne deve stare in tribuna fino alla fine della stagione e poi deve essere preso con la manina e accompagnato in… - giaspy03 : #NapoliEmpoli #Ounas e non #insigne si è preso il Napoli sulle (s)palle -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne preso DIRETTA/ Napoli Empoli (risultato finale 0 - 1): colpaccio toscano con Cutrone! Dall'aprile 1994 al giugno 1998 ha raccolto 117 partite nei soli campionati: preso l'Empoli in ... Di Insigne e Milik gli altri due gol con Ciccio Caputo che riapriva con un'illusione la gara al minuto ...

CM Scommesse: Inter, Atalanta e Napoli rischiano. Quaterna da 8,81 ... Lozano e Insigne e hanno giocato e vinto la loro sfida continentale (anche se non in Champions) ... I padroni di casa ormai hanno detto a chiare lettere di non valere la Bundesliga: su di loro ha preso ...

Tranne rari sprazzi, è tornato l’Insigne irritante È sempre più lunare l’enfasi che viene data al rinnovo. Giudichiamo i calciatori per quel che danno e fanno in campo ...

