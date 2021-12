GF Vip | svelata la vera identità del presunto amante di Delia Duran

(Di domenica 12 dicembre 2021) Il triangolo esploso al Gf vip, formato dai coinquilini complici nella Casa Alex Belli e Soleil Sorge insieme alla promessa sposa di lui spettatrice a casa,, sembra evolvere in un quadrilatero, dal momento che quest’ultima è stata paparazzata in occasione di un bacio dato ad un uomo misterioso. E l’di quest’ultimo è finalmente venuta alla luce. L’occasione della rivelazione è un intervento concesso alla stampa dall’ultima ex dell’uomo, che getta non poche ombre sul conto del sospettodi, in quanto accusato di lavorare da tempo nel mondo del fake gossip. GF Vip 6, chi abbandona e chi sta per entrare: tutti i nomi Nella Casa del Grande Fratello Vip 6 è tempo di addii ma anche di nuovi ...

...condotta da Alfonso Signorini continuerà fino a marzo e la notizia è stata comunicata ufficialmente ainella puntata di venerdì 10 dicembre. Qualcosa ha però insospettito il pubblico.la ...Soleil Sorge, chi è l'uomo che l'aspetta fuori dal GfLa modella italo - americana è senza ombra di dubbio una delle concorrenti più discusse della sesta edizione del Grande Fratello. Nella casa più spiata d'Italia, Soleil ha messo in mostra il suo carattere da guerriera, così come aveva fatto all'Isola dei Famosi. Anche per questo motivo è una delle concorrenti più amate ...Anche per questo motivo è una delle concorrenti più amate della sesta edizione. Soleil ha una fan base che fa invidia agli altri concorrenti, non a caso è anche la più temuta nella casa del Gf Vip 6 .#GFVIP pic.twitter.com/AbgB7ht34x — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 10, 2021. L’ex fidanzata di Carlo Cuozzo conferma il finto gossip: cosa succede con Delia. Qualcosa però non quadra, come ...