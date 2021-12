F1 | Verstappen ' incredibile | ho lottato per tutta la gara'

(Di domenica 12 dicembre 2021) "E', hoperla, adesso ho anche i crampi". Sono state le prime parole di Maxdopo la vittoria di Abu Dhabi che gli è valsa il primo titolo mondiale di F1 in ...

Advertising

angelomangiante : Pazzesco!!!!! ?????? Mai vista una cosa del genere. Un Mondiale da adrenalina pura, incredibile quello che è accaduto!… - Tommasolabate : Il punto più alto e mai più raggiungibile della Formula 1. Verstappen vince il più incredibile dei Mondiali. #AbuDhabiGP - sportface2016 : +++MAX #VERSTAPPEN VINCE IL MONDIALE DI FORMULA 1 NEL FINALE PIU INCREDIBILE DELLA STORIA DELLO SPORT, BATTUTO #HAMILTON+++ #AbuDhabiGP - Carmine13051963 : RT @Mustapha1508: Incredibile #Verstappen campione #F1Finale unbelievable #RedBull che finale ???????? - infoitsport : Verstappen: “Incredibile. Adoro la Red Bull, voglio stare qui per sempre” -

Ultime Notizie dalla rete : Verstappen incredibile

...Dhabi assurdo e, con una partenza sbagliata, una manovra con Hamilton oggetto di discussione poche curve dopo, una virtual e una safety car che hanno stravolto il finale, Max...Colpo di scena51° giro - Hamilton tiene a 11'5 il divario da50° giro -ha raggiunto i quattro doppiati Leclerc Ricciardo Ocon ed Alonso 49° giro - Hamilton ...Max Verstappen vince il gp di Abu Dhabi e si laurea campione del mondo per la prima volta in carriera dopo una gara incredibile ...Max Verstappen si laurea per la prima volta campione del mondo di Formula 1 grazie ad un sorpasso all’ultimo giro ai danni di Hamilton.