F1 | Verstappen campione George Russell è una furia | “Inaccettabile” TWEET

Leggi su sportface

(Di domenica 12 dicembre 2021) Vince tra le polemiche il suo primo titolo Mondiale Max. L’olandese della Red Bull supera Lewis Hamilton proprio all’ultimo giro ad Abu Dhabi, al termine del regime di safety car per l’incidente di Latifi. “Questo è”, tuonasu Twitter. Il futuro compagno di Hamilton in Mercedes rincara la dose ma precisa: “Max è un pilota assolutamente fantastico, ha avuto una stagione incredibile e ho un enorme rispetto per lui, ma quello che è appena successo è assolutamente. Non posso credere a quello che abbiamo appena visto”. ILSportFace.