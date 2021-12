F1, Sebastian Vettel vince la classifica dei sorpassi: battuti Alonso e Raikkonen. “Ho vinto un milione di caramelle?” (Di domenica 12 dicembre 2021) La classifica dei sorpassi è una delle grandi novità del Mondiale F1 2021. Si tratta di un premio ufficiale istituto dagli organizzatori del campionato riservato alla massima categoria automobilistica e prende in considerazione, appunto, il numero di sorpassi compiuti dai singoli piloti nel corso dell’intera stagione. Sebastian Vettel ha vinto il riconoscimento con 132 sorpassi effettuati nel corso della stagione. Il tedesco della Aston Martin ha preceduto Fernando Alonso (128, Alpine) e Kimi Raikkonen (127, Alfa Romeo). Un podio composto esclusivamente da ex Campioni del Mondo (4 per il teutonico, 2 per lo spagnolo, 1 per il finlandese), che hanno disputato questa stagione al volante di monoposto non solitamente in lizza per le ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) Ladeiè una delle grandi novità del Mondiale F1 2021. Si tratta di un premio ufficiale istituto dagli organizzatori del campionato riservato alla massima categoria automobilistica e prende in considerazione, appunto, il numero dicompiuti dai singoli piloti nel corso dell’intera stagione.hail riconoscimento con 132effettuati nel corso della stagione. Il tedesco della Aston Martin ha preceduto Fernando(128, Alpine) e Kimi(127, Alfa Romeo). Un podio composto esclusivamente da ex Campioni del Mondo (4 per il teutonico, 2 per lo spagnolo, 1 per il finlandese), che hanno disputato questa stagione al volante di monoposto non solitamente in lizza per le ...

