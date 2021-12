Esplosione a Ravanusa | crollano diverse palazzine | 4 morti e 5 dispersi Salvate due donne | «Voci sotto le macerie»

Advertising

Agenzia_Ansa : Esplosione a Ravanusa, l'appello del sindaco: 'Un disastro, abbiamo bisogno di autobotti'. Carmelo D'Angelo su Face… - emergenzavvf : ?? #Ravanusa (AG), crollo palazzina, segnalate al momento 8 persone disperse. Nell’esplosione coinvolte altre abitaz… - Agenzia_Ansa : L'esplosione a Ravanusa (Agrigento), le prime immagini video del disastro #ANSA - Duckky1699CBP : RT @_Carabinieri_: A Ravanusa #Carabinieri ancora impegnati, con squadre @emergenzavvf e @DPCgov, in operazioni di soccorso a causa del cro… - MariaLaura_Bis : RT @Agenzia_Ansa: È salito a tre il numero delle vittime nell'esplosione avvenuta a Ravanusa. Ci sarebbero ancora sei dispersi. #ANSA http… -

Ultime Notizie dalla rete : Esplosione Ravanusa

Leggi anche Agrigento, palazzina crolla dopo un'Palazzina crollata a, le riprese del disastro dall'alto - Video, l'appello del sindaco: "Servono pale o ruspe"......la quale ci sarebbero stati due minorenni tra le macerie della palazzina crollata ora è stata smentita" ha dichiarato stamattina il sindaco di, Carmelo D'Angelo. Le cause dell'...Sono due – al momento – i corpi senza vita estratti da sotto le macerie in via Galilei a Ravanusa, in provincia di Agrigento, dopo l’esplosione ieri sera intorno alle 20.30 ha provocato il crollo di ...09.25 – Dopo il drammatico evento di ieri notte a Ravanusa, esplosione ed seguente crollo di un’intera area di palazzine, con un’onda d’urto che, in base a quanto riferito dalla Protezione Civile, è ...