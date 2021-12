Covid: aumentano i ricoveri: +158 in 24 ore. Tasso di positività al 3,8%. I DATI (Di domenica 12 dicembre 2021) Risale il numero dei pazienti nei reparti ordinari (ora sono 6.697). In incremento anche le persone in rianimazione (829, +11). Cresce lievemente la percentuale di positivi sui tamponi fatti (ieri 3,7%). Il bollettino del 12 dicembre segnala 19.215 nuovi casi rilevati su 501.815 test giornalieri Leggi su tg24.sky (Di domenica 12 dicembre 2021) Risale il numero dei pazienti nei reparti ordinari (ora sono 6.697). In incremento anche le persone in rianimazione (829, +11). Cresce lievemente la percentuale di positivi sui tamponi fatti (ieri 3,7%). Il bollettino del 12 dicembre segnala 19.215 nuovi casi rilevati su 501.815 test giornalieri

Advertising

Corriere : Covid, aumento di contagi tra i bambini di 6-11 anni. San Marino anticipa la chiusura delle scuole - statodelsud : Covid: aumentano i ricoveri: +158 in 24 ore. Tasso di positività al 3,8%. I DATI - Pino__Merola : Covid: aumentano i ricoveri: +158 in 24 ore. Tasso di positività al 3,8%. I DATI - Chilhon2016Lap : RT @SkyTG24: #Covid19: aumentano i ricoveri: +158 in 24 ore. Tasso di positività al 3,8%. I DATI - SkyTG24 : #Covid19: aumentano i ricoveri: +158 in 24 ore. Tasso di positività al 3,8%. I DATI -