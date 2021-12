Coppa Davis, l’Italia chiede di ospitare le Finali per cinque anni! (Di domenica 12 dicembre 2021) l’Italia è ormai un punto di riferimento anche geografico nel mondo del tennis e dopo aver ottenuto le Finals ATP in quel di Torino è stato annunciato che il Bel Paese si candiderà ad ospitare anche le Finali di Coppa Davis per i prossimi cinque anni! A dichiararlo è stato il presidente della FIT (Federazione Italiana Tennis) Angelo Binaghi, che è intervenuto a Cagliari in occasione delle Cupra finals di padel, organizzate proprio nella città sarda, testimoniando ancora una volta la crescita che questo sport ha avuto in Italia negli ultimi anni, grazie anche ai successi di Matteo Berrettini e Jannik Sinner. La candidatura fa parte del processo di rinnovamento della Coppa Davis, in una formula che dovrebbe prevedere una Final4 ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021)è ormai un punto di riferimento anche geografico nel mondo del tennis e dopo aver ottenuto le Finals ATP in quel di Torino è stato annunciato che il Bel Paese si candiderà adanche lediper i prossimiA dichiararlo è stato il presidente della FIT (Federazione Italiana Tennis) Angelo Binaghi, che è intervenuto a Cagliari in occasione delle Cupra finals di padel, organizzate proprio nella città sarda, testimoniando ancora una volta la crescita che questo sport ha avuto in Italia negli ultimi anni, grazie anche ai successi di Matteo Berrettini e Jannik Sinner. La candidatura fa parte del processo di rinnovamento della, in una formula che dovrebbe prevedere una Final4 ...

