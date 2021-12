“Controcorrente” | ospiti Bonaccini e Pregliasco

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 12 dicembre 2021) Questa sera, domenica 12 dicembre, alle ore 20.30 su Retequattro, a “”, Veronica Gentili commenterà con il presidente delle Regione Emilia Romagna Stefanola chiusura della festa di Atreju con l’intervento della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e la complessa situazione politica, che vede tempi molto stretti per far passare la manovra di bilancio e i vari capogruppo che discutono su tasse e caro bollette. Forza Italia, intanto, minaccia di non votare la finanziaria se non verrà esteso il blocco alla riscossione delle cartelle esattoriali ben dopo la scadenza del 31 dicembre. Tra glianche: Vittorio Sgarbi, Piero Sansonetti e Paolo Mieli. A seguire alle ore 21.25, a “– Prima serata”, il professor Fabriziosarà ospite di Veronica ...