Carmen Consoli la drastica decisione: "Mio figlio saprà chi è suo padre" (Di domenica 12 dicembre 2021) Carmen Consoli ha già raccontato la sua esperienza di maternità, suo figlio Carlo Giuseppe, è giunto nella sua vita otto anni fa, come un grande dono. Dopo molto tempo, ha aggiunto ulteriori dettagli al concepimento avvenuto a Londra attraverso la fecondazione assistita. E' stata lei a scegliere il donatore come ha detto in un'intervista al Corriere: "Ho potuto scegliere il padre di mio figlio". "Prima di tutto ho avuto una lista di donatori compatibili - ha spiegato - Il mio gruppo sanguigno è zero negativo, quindi da un punto di vista biologico anche questa combinazione è molto complicata". Poi l'attenzione si è spostata su altro:" Ho scelto il donatore attraverso le caratteristiche del suo fascicolo: gli piace la musica, è diplomato in pianoforte, gli piacciono Bach, Mozart e Beethoven. È medico, ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 12 dicembre 2021)ha già raccontato la sua esperienza di maternità, suoCarlo Giuseppe, è giunto nella sua vita otto anni fa, come un grande dono. Dopo molto tempo, ha aggiunto ulteriori dettagli al concepimento avvenuto a Londra attraverso la fecondazione assistita. E' stata lei a scegliere il donatore come ha detto in un'intervista al Corriere: "Ho potuto scegliere ildi mio". "Prima di tutto ho avuto una lista di donatori compatibili - ha spiegato - Il mio gruppo sanguigno è zero negativo, quindi da un punto di vista biologico anche questa combinazione è molto complicata". Poi l'attenzione si è spostata su altro:" Ho scelto il donatore attraverso le caratteristiche del suo fascicolo: gli piace la musica, è diplomato in pianoforte, gli piacciono Bach, Mozart e Beethoven. È medico, ...

Advertising

sonikmusicnet : Ora in onda: CARMEN CONSOLI - QUELLO CHE SENTO - radioclubcalif1 : Carmen Consoli - Qualcosa Di Me Che Non Ti Aspetti - LadyNews_ : #CarmenConsoli sulla #fecondazioneassistita: 'Ho potuto scegliere il #padre di mio #figlio' - Jonnymagia1 : @TicketOneIT abbiamo acquistato a dicembre dello scorso anno 4 biglietti per il concerto di carmen consoli a Palerm… - rsptorino : Franco Battiato e Carmen Consoli - TUTTO L'UNIVERSO OBBEDISCE ALL -