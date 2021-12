Venezia-Juventus (1-1), Allegri: “Abbiamo giocatori con poca esperienza” (Di sabato 11 dicembre 2021) L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato al termine del brutto pareggio per uno a uno contro il Venezia di Zanetti. Venezia-Juventus, Allegri: “Bel primo tempo” L’allenatore bianconero ha parlato cosi della situazione Dybala: “Purtroppo Abbiamo rischiato e ora vediamo cosa c’è. Un legame col cambio in Champions? Sicuramente. Mercoledì era uscito per un affaticamento, sembrava che stesse bene ma non era così“. Sulla prestazione dei suoi ragazzi: “Il primo tempo è stato bello, Abbiamo creato e tirato in porta. Abbiamo avuto un blackout come a Salerno nel primo quarto d’ora del secondo tempo. A Salerno hanno preso il palo, oggi hanno fatto gol. Bastava avere la pazienza di giocare due-tre palle alte sulle punte. Non ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 11 dicembre 2021) L’allenatore della, Massimiliano, ha parlato al termine del brutto pareggio per uno a uno contro ildi Zanetti.: “Bel primo tempo” L’allenatore bianconero ha parlato cosi della situazione Dybala: “Purtropporischiato e ora vediamo cosa c’è. Un legame col cambio in Champions? Sicuramente. Mercoledì era uscito per un affaticamento, sembrava che stesse bene ma non era così“. Sulla prestazione dei suoi ragazzi: “Il primo tempo è stato bello,creato e tirato in porta.avuto un blackout come a Salerno nel primo quarto d’ora del secondo tempo. A Salerno hanno preso il palo, oggi hanno fatto gol. Bastava avere la pazienza di giocare due-tre palle alte sulle punte. Non ...

