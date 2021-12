Venezia Juventus 0-0 LIVE | ci prova debolmente Dybala

Leggi su calcionews24

(Di sabato 11 dicembre 2021) Allo stadio Penzo, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Penzo,si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Comincia il match 5? Fase di studio – Cercano di prendere le misure le due squadre 6? Uscita Romero – Punizione di Cuadrado in area, respinta dal portiere del. Poi De Ligt non riesce a rimettere dentro 8? Tiro– Prima conclusione della partita. Improvvisa, di controbalzo dal limite. Facile per Romero 10? Tiro Cuadrado – Sbaglia Ampadu che regala il pallone al ...