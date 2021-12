Un finale che sarebbe piaciuto ad Ayrton Senna (Di sabato 11 dicembre 2021) In questo fine settimana Max Versatappen e Lewis Hamilton si giocano, partendo a pari punti, il mondiale di Formula 1. Negli stessi giorni Sky trasmette L'ultimo giro di Ayrton, nuovo appuntamento di Storie di Matteo Marani, dedicato a Senna uno dei piloti più amati nella storia della F1 Leggi su vanityfair (Di sabato 11 dicembre 2021) In questo fine settimana Max Versatappen e Lewis Hamilton si giocano, partendo a pari punti, il mondiale di Formula 1. Negli stessi giorni Sky trasmette L'ultimo giro di, nuovo appuntamento di Storie di Matteo Marani, dedicato auno dei piloti più amati nella storia della F1

Advertising

stanzaselvaggia : Una delle ragioni per cui dovremmo amare i Maneskin è il loro essere andati, da star internazionali, alla finale d… - XFactor_Italia : #gIANMARIA ha spiazzato tutti già al tavolo delle Audizioni con un talento innegabile e un percorso che l’ha portat… - FranAltomare : L'edizione di XFactor più invisibile di sempre. Non ho sentito una canzone, visto un'esibizione, avuto la minima cu… - emanuelapatti : Ti ringrazio per aver donato al Cinema questa pagina di Poesia parlando della mia Napoli... Ciao #LinaWertmuller.… - CagliariCalcio : ? | FINALE Una vittoria maiuscola ?????? Bravi ragazzi, che partita! #Primavera1TIMVISION #forzaCasteddu -