Torino, dipendenti Yazaki licenziati online: “Nessun preavviso, in un’ora hanno disattivato il pc”. Orlando: “Va contro la Costituzione” (Di sabato 11 dicembre 2021) “Non è giusto che possa cascare un licenziamento come una tegola dal tetto sulla testa di chi passa”. Anche il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, interviene sul caso di Alessandra Cielidoni, dipendente della sede di Grugliasco, vicino a Torino, della Yazaki, big che produce e commercializza cablaggi e sistemi di distribuzione elettrica per autoveicoli, licenziata con una semplice chiamata vocale su Teams senza alcun preavviso. La storia, raccontata dal Corriere, è solo l’ultimo episodio di licenziamenti comunicati per mail o attraverso le piattaforme di teleconferenza, spesso con effetto immediato e senza alcun preavviso. “Oggi c’è la notizia di un’azienda collocata nella cintura di Torino nella quale i lavoratori sono stati licenziati su Teams. Non è possibile che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) “Non è giusto che possa cascare un licenziamento come una tegola dal tetto sulla testa di chi passa”. Anche il ministro del Lavoro, Andrea, interviene sul caso di Alessandra Cielidoni, dipendente della sede di Grugliasco, vicino a, della, big che produce e commercializza cablaggi e sistemi di distribuzione elettrica per autoveicoli, licenziata con una semplice chiamata vocale su Teams senza alcun. La storia, raccontata dal Corriere, è solo l’ultimo episodio di licenziamenti comunicati per mail o attraverso le piattaforme di teleconferenza, spesso con effetto immediato e senza alcun. “Oggi c’è la notizia di un’azienda collocata nella cintura dinella quale i lavoratori sono statisu Teams. Non è possibile che ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Torino, azienda licenzia tre dipendenti con telefonata su Teams. Orlando: 'Non è giusto' - SkyTG24 : #Torino, azienda licenzia tre dipendenti con telefonata su Teams. Orlando: 'Non è giusto' - DrissOneZero : @dottorbarbieri @fdragoni Caterpillar Jesi chiude (270 dipendenti) nel silenzio. 2 giorni fa Embraco (Torino) 400 l… - squiddydixit : RT @andrearinaldi25: Yazaki Italia licenzia tre dipendenti su Teams - ChiaraPottini : RT @TgrRai: Lasciati a casa dal lavoro con una chiamata online. Così sono stati licenziati in tronco tre dipendenti della #Yazaki Italia, m… -