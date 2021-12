Rugby: Challenge Cup, Zebre ko con Biarritz 26-13 (Di sabato 11 dicembre 2021) (Adnkronos) – Le Zebre sono state sconfitte allo Stadio Lanfranchi di Parma dal Biarritz Olympique per il primo turno di Challenge Cup. I francesi si sono imposti 26-13. Ora le Zebre si ritroveranno in vista del secondo turno di Challenge Cup, in programma venerdì 17 allo Stade Mayol contro i francesi del Tolone. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 11 dicembre 2021) (Adnkronos) – Lesono state sconfitte allo Stadio Lanfranchi di Parma dalOlympique per il primo turno diCup. I francesi si sono imposti 26-13. Ora lesi ritroveranno in vista del secondo turno diCup, in programma venerdì 17 allo Stade Mayol contro i francesi del Tolone. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

