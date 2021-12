Roma. ‘Ci faccia vedere il Green Pass’: lui si rifiuta e picchia gli agenti (Di sabato 11 dicembre 2021) Sempre serrati i controlli da parte della Questura: nel mirino i viaggiatori sprovvisti di Green Pass. Un arresto e una denuncia, a tal proposito, sono il risultato di una delle ultime operazioni. In entrambi casi si tratta di cittadini senegalesi che non erano in possesso di una regolare certificazione. Uno dei due, nello specifico, ha reagito prendendo a calci e pugni gli agenti che hanno cercato di farlo scendere dal bus su cui si trovava. L’uomo è stato arrestato e sanzionato amministrativamente. Leggi anche: Roma, a spasso con il Green Pass di un altro: 23enne nei guai Reagisce con calci e pugni alla richiesta di scendere Nel corso del servizio di vigilanza, gli agenti del commissariato Villa Glori sono stati avvicinati da personale ATAC che ha chiesto loro aiuto per un cittadino senegalese andato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 11 dicembre 2021) Sempre serrati i controlli da parte della Questura: nel mirino i viaggiatori sprovvisti diPass. Un arresto e una denuncia, a tal proposito, sono il risultato di una delle ultime operazioni. In entrambi casi si tratta di cittadini senegalesi che non erano in possesso di una regolare certificazione. Uno dei due, nello specifico, ha reagito prendendo a calci e pugni gliche hanno cercato di farlo scendere dal bus su cui si trovava. L’uomo è stato arrestato e sanzionato amministrativamente. Leggi anche:, a spasso con ilPass di un altro: 23enne nei guai Reagisce con calci e pugni alla richiesta di scendere Nel corso del servizio di vigilanza, glidel commissariato Villa Glori sono stati avvicinati da personale ATAC che ha chiesto loro aiuto per un cittadino senegalese andato ...

