No Green pass | Pregliasco alla protesta di Milano | «Qui per capire» Gli insulti | «Il principe dei bioterroristi»

C'era anche Fabrizio Pregliasco tra le persone che hanno assistito alla manifestazione No vax e No Green pass all'Arco della Pace a Milano. Il virologo e direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi di Milano ha spiegato di aver partecipato all'evento perché voleva conoscere da vicino quelle che sono le perplessità dei partecipanti alle manifestazioni No Green pass legate al vaccino anti-Coronavirus: «Volevo vedere dal vivo e sentire quelle che possono essere le negatività e i motivi che ho visto spesso legati ai dubbi sulla comunicazione sui vaccini», ha detto il medico. Nel corso della protesta è stato riconosciuto da alcuni manifestanti che gli hanno urlato «pentiti dei tuoi peccati e delle menzogne che hai raccontato».

