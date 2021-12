Lutto Uomini e Donne, muore in incidente stradale, Maria de Filippi distrutta: “Per me era come uno di famiglia”. Fan sconvolti (Di sabato 11 dicembre 2021) Una tragica notizia ha scosso la grande famiglia di Uomini e Donne e tutti gli appassionati del programma di Maria De Filippi: è morto all’età di 29 anni Nicolas Lorenzo Vona. Il ragazzo di Arpino, che faceva parte dello staff tecnico di Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi, ha perso il controllo della sua macchina finendo fuori strada. La Mini dopo essersi ribaltata ha proiettato il corpo fuori dall’abitacolo. Il giovane tecnico di Uomini e Donne stava percorrendo la Provinciale che collega la città di Cicierone a Fontana Liri. Al momento non si esclude nessuna pista: dal malore improvviso a un animale che avrebbe potuto attraversare la strada proprio in quel momento. La Polizia ... Leggi su cityroma (Di sabato 11 dicembre 2021) Una tragica notizia ha scosso la grandedie tutti gli appassionati del programma diDe: è morto all’età di 29 anni Nicolas Lorenzo Vona. Il ragazzo di Arpino, che faceva parte dello staff tecnico die Amici diDe, ha perso il controllo della sua macchina finendo fuori strada. La Mini dopo essersi ribaltata ha proiettato il corpo fuori dall’abitacolo. Il giovane tecnico distava percorrendo la Provinciale che collega la città di Cicierone a Fontana Liri. Al momento non si esclude nessuna pista: dal malore improvviso a un animale che avrebbe potuto attraversare la strada proprio in quel momento. La Polizia ...

