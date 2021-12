L' urgente necessità del booster

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 11 dicembre 2021) La terza dose diventa sempre più necessaria. E’ quanto emerge dal bollettino dell’Istituto superiore di sanità che riporta i dati della sorveglianza integrata dei casi di infezione in Italia, aggiornato al 7 dicembre. A cinque mesi dalla seconda dose di vaccino contro il Covid, l’efficacia infatti scende dal 74% al 39%. Insomma, si tratta quasi di un dimezzamento. Per quanto riguarda la prevenzione delle forme severe del virus, l’Iss rileva che rimane elevata l’efficacia vaccinale, in quanto “nei vaccinati con ciclo completo da meno di cinque mesi è pari all?84% rispetto ai non vaccinati”. Il rischio di morte per chi non si è vaccinato, poi, è 16,6 volte superiore rispetto a chi ha avuto la terza dose. C’è poi uno studio israeliano a segnalare che due dosi del vaccino Pfizer dopo cinque o sei mesi non danno alcuna copertura contro la variante Omicron. Diversa invece la situazione con ...