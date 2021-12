LIVE Italia-Corea del Sud 3-1, Preolimpico curling in DIRETTA: gli azzurri vincono il terzo end (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 Altro punto conquistato da parte degli azzurri che conquistano il terzo end e volano sul 3-1 nella sfida. 14.48 La Norvegia piazza due punti nel terzo end e vola sul 3-0 contro la Repubblica Ceca: sul 2-1 invece il Giappone contro la Germania. 14.46 Si è concluso il terzo end tra Olanda e Danimarca sullo 0-0: le due compagini restano sull’1-1. 14.34 Se Repubblica Ceca e Norvegia restano sull’0-1 per gli scandinavi alla fine del secondo end, Germania-Giappone e Olanda-Danimarca restano sull’1-1. 14.31 Finito il secondo end in Olanda! L’Italia guadagna due punti e sorpassa per 2-1 la Corea del Sud. 14.24 In corso il secondo end tra Italia e Corea del Sud. 14.21 Avanti il ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.50 Altro punto conquistato da parte degliche conquistano ilend e volano sul 3-1 nella sfida. 14.48 La Norvegia piazza due punti nelend e vola sul 3-0 contro la Repubblica Ceca: sul 2-1 invece il Giappone contro la Germania. 14.46 Si è concluso ilend tra Olanda e Danimarca sullo 0-0: le due compagini restano sull’1-1. 14.34 Se Repubblica Ceca e Norvegia restano sull’0-1 per gli scandinavi alla fine del secondo end, Germania-Giappone e Olanda-Danimarca restano sull’1-1. 14.31 Finito il secondo end in Olanda! L’guadagna due punti e sorpassa per 2-1 ladel Sud. 14.24 In corso il secondo end tradel Sud. 14.21 Avanti il ...

