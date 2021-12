Iran, Gantz all'esercito: prepararsi per possibile attacco. Cosa sta succedendo (Di sabato 11 dicembre 2021) ... che è attualmente negli Stati Uniti per convincere l'amministrazione Biden ad aumentare la pressione sull'Iran, ha anche informato Washington di questo passo, secondo quanto riferito dal quotidiano ... Leggi su quotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) ... che è attualmente negli Stati Uniti per convincere l'amministrazione Biden ad aumentare la pressione sull', ha anche informato Washington di questo passo, secondo quanto riferito dal quotidiano ...

