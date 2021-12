Il “campo largo” è solo un giardinetto di illusioni La strategia di Letta sulle alleanze è già fallita

(Di sabato 11 dicembre 2021) “Credevo fosse il, invece eraildel Pd“. Chissà quante volte, in questi giorni dev’esserselo ripetuto Enrico. La sua ipotetica coalizione – da Leu a Calenda, passando per 5Stelle e Renzi – è morta prima di nascere. Troppe differenze e anche troppi galli a cantare per poter mettere radici. Il primo a dirlo fu Giuseppe Conte in un’intervista al Corriere della Sera: «Se lo allarghiamo ad Azione e a Italia Viva – disse – il “” diventada battaglia». Profetico. Le grandi manovre intorno al Quirinale lo confermano: nessun nome unisce in un progetto gli alleati immaginari. L’unica soddisfazione perarriva da una simulazione di YouTrend, su cui si è lanciata a pesce Repubblica, secondo ...

Conte: "Campo largo con Renzi e Calenda? Impossibile ragionare con chi vuole distruggere il M5s, non c'è prospettiv… - CarloCalenda : Mi sembra un punto sul quale costruire un campo largo non politicista ?@EnricoLetta?. Abbiamo proposto di concentra… - fattoquotidiano : Conte: "Uscite di Renzi e Calenda sguaiate e saccenti. Campo largo del centrosinistra? Così diventa un campo di bat…

Associazione commercianti e artigiani del centro storico di Isernia incon due eventi per ... Secondo appuntamento in programma per il successivo 23 dicembre inchiesa Santa Chiara, dove ...Unire le diverse anime deldemocratico, europeiste e riformatrici per una alternativa forte e propositiva alla destra italiana.significa senza preclusioni, veti, ideologismi settari. L'...L'ex assessore Pd Marco Lombardo sarà il segretario provinciale di Azione. E l'imprenditore del centrodestra spunta in platea: "Qui ...Lo sottolinea, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd. “L’idea è buona - prosegue - sbagliano Renzi e Calenda che la contrastano pregiudizialmente. Arr ...