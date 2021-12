Friburgo vs Hoffenheim: pronostico e possibili formazioni (Di sabato 11 dicembre 2021) Il Friburgo accoglie l’Hoffenheim all’Europa-Park Stadion oggi sabato 11 dicembre per una tripletta nella battaglia per i posti in Bundesliga Champions League. I padroni di casa sono quarti, due punti ma solo un posto sopra i loro imminenti avversari, ed entrambe le parti entrano in partita sulla scia di una vittoria. Il calcio di inizio di Friburgo vs Hoffenheim è previsto alle 15:30 Prepartita Friburgo vs Hoffenheim: a che punto sono le due squadre? Friburgo La vittoria del Friburgo non è stata una vittoria normale, dato che ha battuto il Borussia Monchengladbach 6-0 sul proprio terreno. Con Die Breisgauer che non è riuscito a vincere una partita di Bundesliga a Monchengladbach dal 1995 e i padroni di casa precedentemente imbattuti in casa ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 11 dicembre 2021) Ilaccoglie l’all’Europa-Park Stadion oggi sabato 11 dicembre per una tripletta nella battaglia per i posti in Bundesliga Champions League. I padroni di casa sono quarti, due punti ma solo un posto sopra i loro imminenti avversari, ed entrambe le parti entrano in partita sulla scia di una vittoria. Il calcio di inizio divsè previsto alle 15:30 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?La vittoria delnon è stata una vittoria normale, dato che ha battuto il Borussia Monchengladbach 6-0 sul proprio terreno. Con Die Breisgauer che non è riuscito a vincere una partita di Bundesliga a Monchengladbach dal 1995 e i padroni di casa precedentemente imbattuti in casa ...

