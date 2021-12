(Di sabato 11 dicembre 2021) "l'fiscale diminuisce". Lo afferma l'Ufficio studi delladi Mestre (Venezia), in base ai dati del "tax gap" elaborato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per cui nel ...

Advertising

Affaritaliani : Fisco, evasione cala. Cgia: 'In 5 anni recuperati 13 miliardi' - PaoloFicarra : RT @cgiamestre: Fisco: Cgia, finalmente l'evasione scende a 80,6 mld euro - Economia - ANSA - infoiteconomia : Fisco, cala evasione. Cgia: 'In 5 anni recuperati 13 miliardi' - cgiamestre : Fisco: Cgia, finalmente l'evasione scende a 80,6 mld euro - Economia - ANSA - fisco24_info : Fisco: Cgia, finalmente l'evasione scende a 80,6 mld euro: Negli ultimi 5 anni gli '007' hanno recuperato 13 mld ev… -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Cgia

"Se utilizziamo la stessa metodologia di calcolo anche per gli anni precedenti - prosegue la- negli ultimi cinque anni gli '007' delhanno recuperato ben 13 miliardi di euro. Pur non ...... negli ultimi 5 anni gli '007' delhanno 'recuperato' ben 13 miliardi di euro. A calcolarlo è l' Ufficio studi delladi Mestre. VENETO Sebbene il problema complessivo abbia in Veneto cifre ...MESTRE - Finalmente l'evasione fiscale diminuisce. Sebbene siano dati ancora parziali, secondo il tax gap elaborato dal ministero dell'Economia e delle Finanze, nel 2019 ...L’evasione fiscale in Italia diminuisce: sarebbe scesa a 80,6 miliardi di euro secondo i calcoli della CGIA di Mestre Finalmente l’evasione fiscale diminuisce. Sebbene siano dati ancora parziali, seco ...