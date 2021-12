Fiorentina-Salernitana 4-0 | Colantuono | “Squadra viva | Delli Carri nota positiva”

(Di sabato 11 dicembre 2021) Stefanoha parlato ai microfoni di Dazn dopo4-0, match che ha visto i campani incappare nell’ennesima sconfitta di questo campionato. Il tecnico vede però anche alcuni lati positivi: “La, anche se capisco che possa far ridere dopo un 4-0 – commenta – Siamo in mezzo a tante difficoltà, contati con diversi problemi fisici ma nel complesso la prestazione non è stata da buttare. Ci siamo complicati tutto da soli con il secondo gol, ci sono errori imperdonabili quando giochi contro unache palleggia come la.” A livello di singoli,spende qualche parola per la posizione da trequartista di Obi: “Anche lui ha diversi piccoli problemi fisici, ma si è confermato un giocatore duttile ...

L'allenatore della Fiorentina Italiano ha parlato al termine della partita contro la Salernitana. Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della vittoria per 4 - 0 contro la Salernitana. PARTITA - "Non eravamo partiti come al solito. ... Vittoria schiacciante della Fiorentina contro la Salernitana al Franchi, in virtù delle reti di Bonaventura, Vlahovic (2) e Maleh che hanno mandato in orbita europea la viola. Al contrario i granata ... Trascinata da un Vlahovic pazzesco, la Fiorentina vola a 30 punti, in piena zona Europa League, e disintegra una Salernitana sempre più ultima e dal futuro societario incerto. Un poker ... La Fiorentina vince al Franchi contro la Salernitana. Queste le parole nel post partita Un poker viola chiude la partita al Franchi. Una doppietta di Vlahovic, un gol di Bonaventura e infine di Maleh ...