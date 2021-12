F1, Kimi Raikkonen: “Peccato per l’errore in Q1, domani cercherò di ottenere un buon risultato” (Di sabato 11 dicembre 2021) Non sono state delle qualifiche memorabili per il Kimi Raikkonen quelle del GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Yas Marina il finlandese dell’Alfa Romeo non è andato oltre il 18° posto e avrebbe sicuramente preferito un altro piazzamento per l’ultimo time-attack della sua carriera nel Circus. “Ho fatto un giro abbastanza buono durante l’ultimo run della Q1. Gli intertempi mi stavano dando conforto, ma poi ho commesso un errore in curva-13: sono andato di traverso e quindi ho perso velocità. E’ un vero Peccato perché le sensazioni che mi aveva dato la macchina erano state ottime. domani è un altro giorno, partiamo abbastanza indietro ma cercheremo di fare del nostro meglio”, le parole di Kimi (fonte: sito ufficiale Alfa Romeo Racing). Un ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) Non sono state delle qualifiche memorabili per ilquelle del GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Yas Marina il finlandese dell’Alfa Romeo non è andato oltre il 18° posto e avrebbe sicuramente preferito un altro piazzamento per l’ultimo time-attack della sua carriera nel Circus. “Ho fatto un giro abbastanzao durante l’ultimo run della Q1. Gli intertempi mi stavano dando conforto, ma poi ho commesso un errore in curva-13: sono andato di traverso e quindi ho perso velocità. E’ un veroperché le sensazioni che mi aveva dato la macchina erano state ottime.è un altro giorno, partiamo abbastanza indietro ma cercheremo di fare del nostro meglio”, le parole di(fonte: sito ufficiale Alfa Romeo Racing). Un ...

Advertising

vroomkart : L’ultima di Kimi Raikkonen prima del “nuovo futuro” - nthroot : «Chi conosce #Raikkonen sa che con lui, che pure mondiali all’ultima gara se li è giocati, a nessuno passava per la… - chiadebas3 : @f1world_it @ScuderiaFerrari Non sto piangendo mi è solo entrata nell'occhio la carriera in rosso di Kimi Raikkonen ???? - f1world_it : Cerimonia organizzata da Ferrari in onore di Kimi Raikkonen, Campione del Mondo 2007???? #KimiRaikkonen #Iceman… - davidelgaudio : RT @F1Daviderusso: I piloti vivono con un velo di tristezza e malinconia l'ultimo GP della loro vita. Poi c'è #Kimi #Raikkonen che se la r… -