Esplode un tubo del gas | crolla una palazzina | tre morti | 6 dispersi Rete gas sotto sequestro | inchiesta per disastro e omicidio colposo

ignaziocorrao : Esplode una bombola di #gas e crolla una #palazzina a #Ravanusa, nell'Agrigentino. Coinvolte anche le #palazzine li… - klaudiu54673449 : RT @Signorasinasce: #Sicilia Esplode un tubo del metanodotto, almeno 12 dispersi tra cui tre bambini. Una preghiera affinché possano essere… - ignaziocorrao : RT @ignaziocorrao: Esplode una bombola di #gas e crolla una #palazzina a #Ravanusa, nell'Agrigentino. Coinvolte anche le #palazzine limitro… - andra_andra2021 : RT @Signorasinasce: #Sicilia Esplode un tubo del metanodotto, almeno 12 dispersi tra cui tre bambini. Una preghiera affinché possano essere… - ErosBonomonews : Due tragedie. Ravanusa: esplode tubo del gasdotto, purtroppo ci sono state vittime. Alcamo-Castellammare del Golfo:… -

Ultime Notizie dalla rete : Esplode tubo

E' di 3 morti e sei dispersi il bilancio, ancora provvisorio, della tragedia, in provincia di Agrigento. Una fortissima deflagrazione, seguita all'esplosione di undel metanodotto, ha investito ieri sera un'area di 10 mila metri quadrati. Estratte vive dalle macerie due donne. Senza sosta le operazioni di soccorso. La procura indaga per disastro e omicidio .Una fuga di gas che ha saturato il sottosuolo, dovuta, forse, alla rottura di unprovocata dal maltempo, poi una deflagrazione che, secondo i vigili del fuoco, potrebbe essere stata innescata ...Tragedia sabato sera a Ravanusa, nell'Agrigentino. Un'ingente perdita di gas nella rete di metano avrebbe causato un'esplosione che ha provocato il crollo di almeno sette palazzine. Due donne sono est ...Tre morti, due donne estratte vive e cinque dispersi che i vigili del fuoco stanno cercando tra le macerie delle palazzine esplose ieri sera, intorno, alle 20.30 a Ravanusa in provincia di Agrigento.