Esplode un tubo del gas | crolla una palazzina nell’Agrigentino | due morti e sette dispersi Due donne estratte vive dalle macerie

Advertising

ignaziocorrao : RT @ignaziocorrao: Esplode una bombola di #gas e crolla una #palazzina a #Ravanusa, nell'Agrigentino. Coinvolte anche le #palazzine limitro… - faustomaroccia : RT @Signorasinasce: #Sicilia Esplode un tubo del metanodotto, almeno 12 dispersi tra cui tre bambini. Una preghiera affinché possano essere… - mikolangel1974 : RT @ignaziocorrao: Esplode una bombola di #gas e crolla una #palazzina a #Ravanusa, nell'Agrigentino. Coinvolte anche le #palazzine limitro… - ignaziocorrao : Esplode una bombola di #gas e crolla una #palazzina a #Ravanusa, nell'Agrigentino. Coinvolte anche le #palazzine li… - bimperatrice : Vicina a Ravanusa e alla Sicilia tutta in questa devastante tragedia Esplode tubo del metanodotto e crolla palazzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Esplode tubo

A decine sono scesi in strada terrorizzati, ma presto hanno capito che il boato era dovuto allo scoppio di undel metanodotto che ha raso al suolo una palazzina in via Trilussa, coinvolgendo ...A causare il crollo - avvenuto intorno alle 20.30 - sarebbe stata l'esplosione di una bombola o una fuga di gas conseguente allo scoppio di undel metanodotto cittadino . Coinvolti altri edifici ...Sul posto operano 250 uomini tra vigili del fuoco, protezione civile e forze dell'ordine. Per i vigili del fuoco l'innesco è stato accidentale: un'autovettura, un ascensore o un elettrodomestico. Cond ...La procura indaga per disastro colposo. Carmelo D'Angelo, il sindaco del piccolo Comune nell'Agrigentino: "E' un disastro" ...