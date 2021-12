Digitale terrestre, usare l’iPhone al posto del telecomando: come fare (Di domenica 12 dicembre 2021) Se avete un iPhone utilizzare la TV anche con il nuovo Digitale terrestre diventerà molto più facile Con il nuovo Digitale terrestre ci siamo ritrovati pieni zeppi di telecomandi ma con un iPhone è possibile gestire più dispositivi in maniera comoda e veloce. Ecco come settare il vostro telefonino. Tenete presente che poter utilizzare l’iPhone L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 12 dicembre 2021) Se avete un iPhone utilizzare la TV anche con il nuovodiventerà molto più facile Con il nuovoci siamo ritrovati pieni zeppi di telecomandi ma con un iPhone è possibile gestire più dispositivi in maniera comoda e veloce. Eccosettare il vostro telefonino. Tenete presente che poter utilizzareL'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

radiokemonia : Stai ascoltando: Steve Arrington-Feel So Real (12'' Version) La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: Erasure-Always (Manhattan Clique Remix Radio Edit) La musica anni 80 solo su… - radiokemonia : Stai ascoltando: Frankie Goes to Hollywood-Welcome To the Pleasuredome (Pleasurefix) La musica anni 80 solo su… - radiokemonia : Stai ascoltando: Duran Duran-New Moon On Monday (Dance Mix;2010 Remastered Version) La musica anni 80 solo su… - radiokemonia : Stai ascoltando: George Michael-Hard Day (Shep Pettibone Remix Remastered) La musica anni 80 solo su… -