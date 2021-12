Chi l’ha Visto, Federica Sciarelli sbotta in diretta: situazione inammissibile, da non credere (Di sabato 11 dicembre 2021) La vicenda è avvenuta nel corso della diretta, in collegamento con l’inviata. È accaduto tutto nel corso della puntata di ieri sera di Chi l’ha Visto, la storica trasmissione di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 11 dicembre 2021) La vicenda è avvenuta nel corso della, in collegamento con l’inviata. È accaduto tutto nel corso della puntata di ieri sera di Chi, la storica trasmissione di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Fedez : Oggi sono andato a trovare @AmicidiTOG per consegnare l’assegno di 200mila euro che la mia fondazione ha donato an… - borghi_claudio : Finita adesso l'audizione in commissione d'inchiesta David Rossi. Vabbè, chi l'ha vista tutta non ha bisogno di com… - SalernoSal : Grazie a tutti qui e lì. Grazie a Don Luigi Ciotti @libera_annclm @mengonimarco per essere stati con noi. Grazie a… - allparallels : @wonderwjall AAAAH perdonami!! avevo letto 'ammettete' e pensavo di essere stata fraintesa lol sì ma poi ha usato l… - vlasec_ciotto : RT @DiegoFusaro: Chi non ha l'infame tessera verde può accedere? -