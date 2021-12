Biathlon oggi, Staffetta donne e Pursuit uomini Hochfilzen 2021: orari, canale tv, programma, streaming, startlist, italiani in gara (Di sabato 11 dicembre 2021) oggi, sabato 10 dicembre, nuova giornata di gare a Hochfilzen (Austria), tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2021-2022. Sulle nevi austriache siamo pronti a goderci un grande spettacolo e l’Italia vorrà ben figurare. Si comincerà con l’inseguimento maschile alle 12.15. La sprint è stata il teatro delle sorprese con il successo del tedesco Johannes Kuehn a precedere di 14? lo svedese Martin Ponsiluoma e di 21? il bielorusso Anton Smolski. I grossi calibri vorranno prodursi in una rimonta, a cominciare da Johannes Boe precipitato in trentesima piazza a 1’14” di ritardo. In casa Italia, saranno quattro gli atleti a tenere alto il vessillo italico. Lukas Hofer sarà il primo a partire, da 23° con 1’01” di ritardo. A seguire vedremo Thomas Bormolini 26° (+1?04), Dominik Windisch 31° (+1?15) e il giovane Tommaso Giacomel ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021), sabato 10 dicembre, nuova giornata di gare a(Austria), tappa della Coppa del Mondo di-2022. Sulle nevi austriache siamo pronti a goderci un grande spettacolo e l’Italia vorrà ben figurare. Si comincerà con l’inseguimento maschile alle 12.15. La sprint è stata il teatro delle sorprese con il successo del tedesco Johannes Kuehn a precedere di 14? lo svedese Martin Ponsiluoma e di 21? il bielorusso Anton Smolski. I grossi calibri vorranno prodursi in una rimonta, a cominciare da Johannes Boe precipitato in trentesima piazza a 1’14” di ritardo. In casa Italia, saranno quattro gli atleti a tenere alto il vessillo italico. Lukas Hofer sarà il primo a partire, da 23° con 1’01” di ritardo. A seguire vedremo Thomas Bormolini 26° (+1?04), Dominik Windisch 31° (+1?15) e il giovane Tommaso Giacomel ...

Advertising

salvaasr : @Jo_rdye00 @GeorgeSpalluto In generale nel biathlon clamoroso livellamento verso l’alto. Oggi giacomel ha preso 1 m… - elllisonn : Con oggi si riprende a guardare le gare di biathlon in ufficio Li convertirò tutti - TeoMatt89 : Curioso di vedere cosa combinerà Samuelsson oggi a #Hochfilzen. A Östersund è stato ingiocabile per tutti, ma il co… - zazoomblog : Biathlon oggi Sprint Hochfilzen 2021: orari canale tv programma streaming startlist italiani in gara - #Biathlon… - Luca_Monta_ : @biathlonworld che oggi prima avvisa che sta per iniziare la sprint femminile generando in me il panico più totale… -