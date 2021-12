Atalanta, 50 anni fa la nascita dei Commandos (e quindi della «prima» Nord). Dove? Proprio a Verona (Di sabato 11 dicembre 2021) M ezzo secolo di storia e un’incredibile coincidenza. Domenica ricorre il 50° di fondazione del primo gruppo ultrà a Bergamo, gli Atalanta Commandos. Erano nati di ritorno da una trasferta a Verona, vinta 2-1. Era il 12 dicembre 1971 e … Leggi su ecodibergamo (Di sabato 11 dicembre 2021) M ezzo secolo di storia e un’incredibile coincidenza. Domenica ricorre il 50° di fondazione del primo gruppo ultrà a Bergamo, gli. Erano nati di ritorno da una trasferta a, vinta 2-1. Era il 12 dicembre 1971 e …

Advertising

andmargheritoni : @MirkoFr @realvarriale @juventusfc @Inter @acmilan @Atalanta_BC @OfficialSSLazio @OfficialASRoma @sscnapoli Mì ho p… - lorentz_mr : @tutticonvocati Atalanta mai vinto nulla di importante nella sua storia di permette di snobbare la seconda competiz… - DanyRoss70 : RT @MaxNerozzi: Brutto risultato sportivo (ko in casa con il Villarreal), ma parlare di fallimento per un club che ha 241 milioni di fattur… - Sugar_Mind : RT @MaxNerozzi: Brutto risultato sportivo (ko in casa con il Villarreal), ma parlare di fallimento per un club che ha 241 milioni di fattur… - squalotigre77 : RT @MaxNerozzi: Brutto risultato sportivo (ko in casa con il Villarreal), ma parlare di fallimento per un club che ha 241 milioni di fattur… -