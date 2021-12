Viminale: capo dipartimento immigrazione si dimette, la moglie indagata per caporalato (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il capo dipartimento per l'immigrazione del ministero dell'Interno, Michele Di Bari, si è dimesso dopo la notizia di un'inchiesta a carico della moglie che risulta indagata insieme ad altre 15 persone ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ilper l'del ministero dell'Interno, Michele Di Bari, si è dimesso dopo la notizia di un'inchiesta a carico dellache risultainsieme ad altre 15 persone ...

