Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2021 ore 09:45 (Di venerdì 10 dicembre 2021) VIABILITA’ 10 DICEMBRE 2021 ORE 09.35 ALESSIO CONTI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL RACCORDO ANULARE DI Roma DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E NOMENTANA E DA VIA TUSCOLANA A VIA APPIA. PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, SEGNALIAMO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO SU VIA PONTINA CODE DA SPINACETO AL RACCORDO IN DIREZIONE Roma MENTRE SU VIA CASILINA RALLENTAMENTI E CODE TRA BORGATA FINOCCHIO E IL GRA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. RICORDIAMO CHE A Roma E’ INIZIATA LA MANIFESTAZIONE IN PARTENZA DA PIAZZALE OSTIENSE VERSO LARGO BERNARDINO DA FELTRE. TEMPORANEE CHIUSURE AL PASSAGGIO DEL CORTEO E DEVIAZIONI DELLE LINEE BUS DI ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 10 dicembre 2021) VIABILITA’ 10 DICEMBREORE 09.35 ALESSIO CONTI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL RACCORDO ANULARE DIDOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E NOMENTANA E DA VIA TUSCOLANA A VIA APPIA. PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO, SEGNALIAMO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO SU VIA PONTINA CODE DA SPINACETO AL RACCORDO IN DIREZIONEMENTRE SU VIA CASILINA RALLENTAMENTI E CODE TRA BORGATA FINOCCHIO E IL GRA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. RICORDIAMO CHE AE’ INIZIATA LA MANIFESTAZIONE IN PARTENZA DA PIAZZALE OSTIENSE VERSO LARGO BERNARDINO DA FELTRE. TEMPORANEE CHIUSURE AL PASSAGGIO DEL CORTEO E DEVIAZIONI DELLE LINEE BUS DI ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Manifestazioni a Roma oggi 10 dicembre 2021, proteste, corteo e sciopero studenti: orari e strade chiuse Ecco dunque come cambierà oggi la viabilità per le strade di Roma. Manifestazioni a Roma oggi 10 dicembre 2021, bus deviati e strade chiuse Dalle ore 9.00 alle ore 14.00 prevista la manifestazione in ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10 - 12 - 2021 ore 08:15 CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA - TERAMO, CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DISAGI ANCHE SULLE CONSOLARI SU VIA CASSIA RALLENTAMENTI E CODE DA ...

