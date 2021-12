Toghe in politica | Unicost e Magistratura Indipendente | “Bene proposta Cartabia | servono scelte nette e regole chiare”

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Apprezzamento diper ladella ministra della Giustizia, Marta, sulla stretta per lein. “Il fenomeno delle cosiddette “porte girevoli” tocca il cuore dei rapporti tra, è un problema che da tempo attendeva una risposta chiara. Ben venga il divieto di svolgere incarichi elettivi e politici in contemporanea con le funzioni giurisdizionali, e apprezziamo il coraggio delleadottate per trovare il difficile punto di equilibrio tra diritto all’elettorato passivo e tutela dell’indipendenza e dell’autonomia dell’ordine giudiziario”, dice il segretario di ...

Ultime Notizie dalla rete : Toghe politica

1 - CSM, LA RIFORMA TARGATA CARTABIA AGITA DI MATTEO E LEROSSE Giuseppe Salvaggiulo per 'La Stampa' marta cartabia foto di bacco (3) L'attesa riforma del Consiglio superiore della magistratura è stata presentata alla maggioranza. ...Uno dei temi più controversi è anche il rapporto fra. "I magistrati eletti innon devono più rientrare a fare né il pm né il giudice", prosegue Zanettin. Potrebbero essere ...Sgarbi lancia un durissimo attacco contro la giudice Cavasino alla quale i vertici della Anm esprimono la propria solidarietà ...Apprezzamento di Unicost e Magistratura Indipendente per la proposta della ministra della Giustizia, Marta Cartabia, sulla stretta per le toghe in politica. "Il fenomeno delle cosiddette “porte girevo ...