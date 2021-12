Roma, Mourinho sorride: Felix è tornato negativo. Convocato con lo Spezia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma - Mourinho e la Roma sorridono, Felix è tornato negativo e quindi è a disposizione. L'attaccante ghanese dopo undici giorni di positività è uscito dall'isolamento dopo il doppio tampone negativo ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 10 dicembre 2021)e lasorridono,e quindi è a disposizione. L'attaccante ghanese dopo undici giorni di positività è uscito dall'isolamento dopo il doppio tampone...

