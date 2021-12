Provoca incidente | positivo al droga-test | denunciato 30enne

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Bonito hannoun trentenne di Roma, ritenuto responsabile di “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”. Qualche sera fa i Carabinieri, intervenuti a Venticano per i rilievi e gli accertamenti previsti a seguito di unstradale, avendo seri sospetti sullo stato psicofisico dell’automobilista, hanno proceduto per il riscontro. All’esito degli esami clinici il giovane è risultatoall’assunzione di cocaina e marijuana. Oltre al deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento, al trentenne è stata ritirata la patente di guida. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

GazzettAvellino : Provoca incidente stradale sotto effetto di stupefacenti, denunciato dai Carabinieri a Bonito. - ptvtelenostra : PROVOCA INCIDENTE SOTTO L’EFFETTO DI DROGA: DENUNCIATO DAI CARABINIERI DI BONITO - - wdnesdaycafe : sbarra si arrabbia con manuel e per fargliela pagare provoca l'incidente di simone guardate come ve lo dico - veneto_ : RT @alberto_sanavia: #9dicembre 1476, #Venezia: incidente all’#Arsenale. Un cavallo imbizzarrito sferra un colpo con gli zoccoli alla macin… - alberto_sanavia : #9dicembre 1476, #Venezia: incidente all’#Arsenale. Un cavallo imbizzarrito sferra un colpo con gli zoccoli alla ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Provoca incidente

ParmaToday

Nel pomeriggio di martedì 30 novembre è stata allertata una ambulanza del 118 in via Convenevole per soccorrere il conducente di una bicicletta investito da un'auto risultata poi datasi alla fuga. L'...Molto più severe le sanzioni se l'feriti. L'omissione di soccorso viene punita con una denuncia all'autorità giudiziaria e la sospensione della patente da 18 mesi a 5 anni. In caso ...Provoca un incidente sotto l'effetto della droga. I Carabinieri della Stazione di Bonito hanno denunciato un 30enne ...I Carabinieri della Stazione di Bonito hanno denunciato un trentenne di Roma, ritenuto responsabile di “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”. Qualche sera fa i ...