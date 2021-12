Ponza | ‘chiaia di luna’ chiusa al pubblico

Leggi su italiasera

(Di venerdì 10 dicembre 2021)alChiaia di Luna a: i Finanzieri del Comando di Latina, nell’ambito di un’attività di indagine delegata dalla Procura Regionale presso la Corte dei conti hanno accertato un presunto danno erariale per un importo di circa 1.300.000,00 euro per mancata utilità dei lavori di messa in sicurezza della struttura sovrastante la spiaggia. Il pregiudizio erariale emergerebbe sia nella forma di danno emergente derivante dal costo dell’intervento relativo all’inutilizzo del bene, sia nella forma del lucro cessato, pari ad euro 140.000,00 circa, per il mancato conseguimento di proventi che l’apertura dell’arenile avrebbe generato, con il rilascio di concessioni e autorizzazioni delle aree demaniali marittime. Sebbene la spiaggia fosse stata giudicata pubblicamente fruibile dagli organi tecnici competenti, alle ...