Nuova Zelanda: sigarette vietate a chi è nato dopo il 2008 (Di venerdì 10 dicembre 2021) L'obiettivo è rendere il paese del tutto libero dal fumo. Ogni anno il limite di età sarà alzato e fumare diventerà illegale in tutta la nazione. La legge sarà una delle più severe al mondo. «Vogliamo fare in modo che i giovani non inizino mai a fumare» Leggi su vanityfair (Di venerdì 10 dicembre 2021) L'obiettivo è rendere il paese del tutto libero dal fumo. Ogni anno il limite di età sarà alzato e fumare diventerà illegale in tutta la nazione. La legge sarà una delle più severe al mondo. «Vogliamo fare in modo che i giovani non inizino mai a fumare»

Advertising

Agenzia_Ansa : La Nuova Zelanda annuncia un piano per arrivare ad una graduale messa al bando del fumo per le prossime generazioni… - DavidPuente : Da Imola Oggi a Nunzia Schilirò, ecco chi ha condiviso la falsa campagna vaccinale anti Covid della Nuova Zelanda - MirkoManny : @Michael57307274 @autocostruttore Parli della Nuova Zelanda non di Napoli o Italia in generale - kargoletrodamon : RT @UnnamedPlayer15: La nuova Zelanda se non si sveglia entro 12 mesi è fottuta - Salvato27591666 : RT @Cazzaccimiei1: Vi stupisce che in Nuova Zelanda inizino a proibire il tabacco? Amici miei, ma quella è la diretta conseguenza del tropp… -