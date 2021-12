Napoli, per Lozano trauma cranio-facciale ma niente commozione (Di venerdì 10 dicembre 2021) Gli esami strumentali effettuati a Hirving Lozano, in seguito all’infortunio rimediato nel corso di Napoli-Leicester, hanno dato esito negativo. Il calciatore ha accusato un trauma cranio-facciale non commotivo. Lo riferisce il Napoli su Twitter. Leggi su footdata (Di venerdì 10 dicembre 2021) Gli esami strumentali effettuati a Hirving, in seguito all’infortunio rimediato nel corso di-Leicester, hanno dato esito negativo. Il calciatore ha accusato unnon commotivo. Lo riferisce ilsu Twitter.

