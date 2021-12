Messico | si schianta camion carico di migranti | 54 morti

Advertising

Almeno 53 migranti sono morti nello schianto contro un muro del camion nel quale erano nascosti mentre stavano attraversando il Chiapas, Stato del sud delal confine con il Guatemala. Altre 105 persone (83 uomini e 22 donne) sono rimaste ferite, tre delle quali in modo grave: sul Tir erano stipate 150 persone. Quasi tutti i migranti provenivano ...Ilquest'anno è al centro di una grave crisi migratoria, attraversato da migliaia di persone, la maggior parte centroamericane o haitiane, deciso a raggiungere gli Stati Uniti. Le autorità ne ...Tragedia in Messico, dove un camion che trasportava migranti si è schiantato contro un muro mentre stava attraversando il Chiapas: almeno 55 di loro sono morti mentre 73 sono rimasti feriti, tre dei ...Sarebbero 58 migranti del centroamerica sono morti in Messico dopo che il camion in cui erano nascosti si è schiantato contro un muro e si è ribaltato nello stato meridionale del Chiapas. (La Stampa) ...