Madre non vede il figlio da 6 anni e fa ricorso a Strasburgo (Di venerdì 10 dicembre 2021) La donna, in seguito alla separazione dal marito, è stata accusata di decadenza della responsabilità genitoriale Non vede suo figlio da 6 anni fa ricorso a Strasburgo. La Cassazione ha annullato la sua decadenza dalla responsabilità genitoriale delegando la vicenda al Tribunale dei minori di Torino “perché provveda all’integrazione del contraddittorio nei confronti del minore”. Dopo la separazione con il marito tutto è andata a rotoli, è stata dichiarata “inadatta” a fare il genitore La donna russa, che ha avuto il figlio da un uomo italiano da cui si è separata, chiede ora provvedimenti urgenti alla Corte europea dei Diritti dell’uomo a Strasburgo in seguito alla decisione della Suprema Corte che la riteneva inadatta a fare il genitore ed accusata di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) La donna, in seguito alla separazione dal marito, è stata accusata di decadenza della responsabilità genitoriale Nonsuoda 6fa. La Cassazione ha annullato la sua decadenza dalla responsabilità genitoriale delegando la vicenda al Tribunale dei minori di Torino “perché provveda all’integrazione del contraddittorio nei confronti del minore”. Dopo la separazione con il marito tutto è andata a rotoli, è stata dichiarata “inadatta” a fare il genitore La donna russa, che ha avuto ilda un uomo italiano da cui si è separata, chiede ora provvedimenti urgenti alla Corte europea dei Diritti dell’uomo ain seguito alla decisione della Suprema Corte che la riteneva inadatta a fare il genitore ed accusata di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Non vede il figlio da sei anni, madre fa ricorso a Strasburgo. La Cassazione ha annullato la sua decadenza dalla re… - annatrieste : Mia madre,che tra ricovero a Monza e quarantena a Napoli non vedevo da 37 giorni giorni, che esce dall'isolamento a… - direzioneprc : Aspettiamo sempre che gli assassini tedeschi vengano condannati, ma l'ultimo ricorso è scaduto a luglio e da allora… - attilascuola : RT @AnnalisaNocera1: Un'amica torna giù dalla famiglia per #Natale. Farà il tampone per il viaggio. Ha chiesto alla madre, #vaccinata #dued… - sognoscettico : grazie mondo ché dagli spoiler di dickinson che ho visto in tl non è arrivato ancora il momento delle scene madre d… -