“Lo stavo portando all’Inter” Raiola svela il retroscena di mercato

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Nel corso dell’ultima sessione di calciol’Inter è andata per diversi giorni alla ricerca del sostituto di Romelu Lukaku. Diversi nomi sono stati accostati ai nerazzurri: Zapata, Dzeko (poi acquistato dal club) e Thuram. Mino, nella lunga intervista rilasciata a Sport1, ha parlato proprio dell’attaccante francese del Borussia Monchengladbach, rivelando un importantedi. ThuramQueste le dichiarazioni di: “In estate la strada per lui era chiara: voleva trasferirsi all’estero. In condizioni normali lo avremmo portato. Tutto era già fatto fino a quando non si è infortunato. Ora è pronto per tutti i principali club, che sia in Inghilterra, Germania, Italia o Francia”.