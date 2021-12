LIVE F1 | GP Abu Dhabi in DIRETTA | risultati e classifica FP1 Verstappen al comando | 3° Hamilton Alle 14 00 la FP2

(Di venerdì 10 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.30: BANDIERA A SCACCHI!!! 11.39:migliora il suo crono in 1’29?5 sul passo gara, mentre Perez sigla 1’29?0. Oggettivamente tempi poco indicativi visto che si è girato con il sole. 11.29: Leclerc in 1’29?5 come tempo d’attacco, che ha dato un bel segnale nel suo lavoro sul passo gara. 11.28:subito velocissimo in simulazione passo gara (1’29?3) con mezzo secondo di margine nei confronti della Red Bull di. 11.27: In realtà la Ferrari continua nel lavoro con il time-attack e Sainz si porta 0?877 dal vertice, di 40 millesimi dietro a Leclerc. 11.25: Probabilmente iniziata la simulazione del passo gara in quest’ultima parte della sessione. 11.23: Ci si avvia alla chiusura della sessione, vedremo se i tempi scenderanno ulteriormente. ...

...questa super sfida è appena alle sue battute iniziali? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) Diretta Formula 1/ Qualifiche Gp Arabia Saudita: pole position per Hamilton! VIA ALLA FP1 (GP ABU DHABI) ...Per il canadese dell'Aston Martin il GP di Abu Dhabi sarà il numero 100 in carriera. 09.45 - Tra i protagonisti di questa mattinata ci sarà anche Jack Aitken. Il terzo pilota della Williams girerà ...