Lite tra Sophie e Soleil al GF Vip: interviene il padre e il pubblico in studio esplode in un'ovazione (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dopo il furioso litigio di pochi giorni fa, le posizioni tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge appaiono sempre più distanti. Le due protagoniste del Grande Fratello Vip continuano a mal sopportarsi e questa sera arrivano allo scontro. Ad accendere gli animi è un tweet del papà della Codegoni, che lancia una frecciatina provocatoria a Soleil. Il pubblico in studio esplode in un boato e fragorosi applausi. Soleil Sorge contro Sophie Codegoni al GF Vip Si riaccende lo scontro tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip. Negli ultimi giorni le due ragazze non se le sono mandate a dire, complice una discutibile provocazione della Sorge sulla coinquilina e la sua decisione di essersi rifatta. Parole che hanno ...

