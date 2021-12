“Lei ora è disoccupato”. Una videochiamata su Teams per licenziare i lavoratori (Di venerdì 10 dicembre 2021) Alla Yazaki di Grugliasco: «Da domani la sua mansione sarà svolta in Portogallo». I sindacati: «Nessun rispetto, pronti a scioperare» Leggi su lastampa (Di venerdì 10 dicembre 2021) Alla Yazaki di Grugliasco: «Da domani la sua mansione sarà svolta in Portogallo». I sindacati: «Nessun rispetto, pronti a scioperare»

Advertising

marattin : @PieroSansonetti Come immagino tu sappia, finora sono stati stanziati 5,5 miliardi contro il caro-bollette, a cui s… - contedrugula : @Mc34336918C @scureggia22 @NovareseVolante @Anemone1987 @_SimoTarantino Forse lei non ha nemmeno capito cosa diceva… - niagara95s : RT @niagara95s: A chi OFFENDE MANUEL vorrei ricordare che :MANU HA PRESO INSULTI PERCHÉ NON SA RECITARE E NON HA FILTRI , quindi ora se Non… - itspollon : @NinaNigro86 In tutto nel comportamento nei modi perché ha visto che Dayane l’anno scorso ha avuto l’approvazione d… - lisarescuedme : non ci sono abbastanza parole per descrivere quanto io sia orgogliosa e felice per lei! questo e altro amore mio ti… -