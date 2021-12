Lazio, Sarri: «Mancato ultimo passaggio, alla Lazio mi trovo bene» (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Abbiamo fatto una buona partita, tenendola in pugno ma ci è Mancato l’ultimo passaggio. Non era facile contro una squadra che non voleva giocare e con un terreno in queste condizioni”. Lo ha detto Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, commentando a Sky Sport il pareggio contro il Galatasaray in Europa League. “Si deve crescere nel rendimento, nel trasformare una supremazia territoriale in un altro risultato. Il problema di questa squadra è sempre stato l’ordine, ma nelle ultime partite ci sono stati dei passi avanti”, ha aggiunto. “Il rinnovo? Io mi trovo molto bene qui, vediamo eventuali sviluppi e come possiamo programmare”, ha concluso. Leggi su footdata (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Abbiamo fatto una buona partita, tenendola in pugno ma ci èl’. Non era facile contro una squadra che non voleva giocare e con un terreno in queste condizioni”. Lo ha detto Maurizio, allenatore della, commentando a Sky Sport il pareggio contro il Galatasaray in Europa League. “Si deve crescere nel rendimento, nel trasformare una supremazia territoriale in un altro risultato. Il problema di questa squadra è sempre stato l’ordine, ma nelle ultime partite ci sono stati dei passi avanti”, ha aggiunto. “Il rinnovo? Io mimoltoqui, vediamo eventuali sviluppi e come possiamo programmare”, ha concluso.

