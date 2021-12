Inter, regalo di Natale: sotto l'albero i rinnovi di Brozovic e Dimarco (Di venerdì 10 dicembre 2021) Brozovic, Dimarco e Perisic: entro Natale i primi due, poi tutta la verità sull'ex Bayern, chiamato al dentro o fuori con l'anno nuovo. In casa Inter sono questi i prossimi impegni calendarizzati in ... Leggi su leggo (Di venerdì 10 dicembre 2021)e Perisic: entroi primi due, poi tutta la verità sull'ex Bayern, chiamato al dentro o fuori con l'anno nuovo. In casasono questi i prossimi impegni calendarizzati in ...

Advertising

govldenn : idee regalo per un ragazzo che ama il vintage, il vestirsi bene e l'inter? ?? - Frances73368486 : @marifcinter Regalate via a un amico che tifa inter la 14 di Simeone versione UEFA, la 'misura' a strisce 90 91 per… - Guido17595958 : @capuanogio Mezzo miracolo? Se Inter e Juventus non avessero passato il girone erano da calci nel sedere( bene la J… - AnfetaMilan : @furgeTX Si ma non è che Calhanoglu lo volevamo dare via eh, eravamo comunque in trattativa per rinnovare significa… - Ale_Riefolo : Mi son fatto un regalo ???? La terza ?? #Inter -