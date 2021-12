"Gli uccelli sono reali o no?". Quando la satira diventa realtà per i cospirazionisti (Di venerdì 10 dicembre 2021) “È diventato un esperimento di disinformazione. Volevamo combattere la follia con la follia”. Peter McIndoe, 23 anni, è il fondatore del movimento “Birds Aren’t Real”, nato nel 2017 come teoria complottistica e diffuso tra i membri della generazione Z statunitense. Il movimento, che si basa sulla teoria che postula che gli uccelli non esistono e sono in realtà repliche di droni installate dal governo degli Stati Uniti per spiare gli americani, è stato per anni considerato un vero e proprio complotto. Fino a Quando il New York Times, proprio in questi giorni, ha provato ad entrare più a fondo dentro il mistero di questo complotto, chiedendosi se gli uccelli siano davvero reali o meno. Ed è stato proprio il fondatore a rivelare al giornale che si tratta di uno scherzo: ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Èto un esperimento di disinformazione. Volevamo combattere la follia con la follia”. Peter McIndoe, 23 anni, è il fondatore del movimento “Birds Aren’t Real”, nato nel 2017 come teoria complottistica e diffuso tra i membri della generazione Z statunitense. Il movimento, che si basa sulla teoria che postula che glinon esistono einrepliche di droni installate dal governo degli Stati Uniti per spiare gli americani, è stato per anni considerato un vero e proprio complotto. Fino ail New York Times, proprio in questi giorni, ha provato ad entrare più a fondo dentro il mistero di questo complotto, chiedendosi se glisiano davveroo meno. Ed è stato proprio il fondatore a rivelare al giornale che si tratta di uno scherzo: ...

